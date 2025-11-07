Google Maps ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਇਹ 10 AI ਫੀਚਰਸ, ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ

Google Maps ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਇਹ 10 AI ਫੀਚਰਸ, ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਲਈ 10 ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : November 7, 2025 at 9:56 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਲਈ 10 ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ-ਫਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ
ਜੈਮਿਨੀ ਇਨ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ: ਇਹ ਫੀਚਰ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੈਂਡਸ-ਫ੍ਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ "ਨੇੜਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ" ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ AI ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਫਿਰ "ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ" ਵਰਗੀਆਂ ਮਲਟੀ-ਸਟੈਪ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੈਮਿਨੀ ਹੋਰ ਐਪਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੁਝਾਅ: ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਮਿਨੀ ਹੁਣ ਮੈਪਸ ਸੂਝਵਾਨ, ਵੈੱਬ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੁਝਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਪ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਪਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ: ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਮਿਨੀ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀਂ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਟਾਲ ਕਿਹੜੇ ਹਨ।
ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਨੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੁਧਾਰ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਐਕਸੀਡੈਂਠ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆ ਅਲਰਟ: ਗੂਗਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ-ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਅਤੇ ਸੁਣਨਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਈਬਰਾਬਾਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ: ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਲਰਟ: ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੜਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
NHAI ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ-ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਯੂਟਿਲੀਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀਤੀ ਲਾਂਚ
ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 'ਨਵਤਾਰ': ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਕਿਸਮਾਂ (ਮੋਟਰਬਾਈਕ, ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ, ਸਕੂਟਰ) ਅਤੇ ਅੱਠ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਆਈਕਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵੌਇਸ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਪਸ ਹੁਣ ਨੌਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਹੈਂਡਸ-ਫ੍ਰੀ ਆਡੀਓ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਵਾਲਿਟ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਮੈਟਰੋ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ (ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੌਰ, ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ) ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗੂਗਲ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪਸ ਤੋਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਲਰੀ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੈਮਿਨੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
