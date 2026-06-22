Gemini Live ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ
ਗੂਗਲ ਨੇ Gemini Live ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਫੀਚਰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ।
Published : June 22, 2026 at 3:31 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ Gemini Live ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਹੁਣ Gemini Live ਦੇ ਵਾਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਫੀਚਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ, ਪਰਿਵਾਰ, ਕੰਮ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ Gemini Live ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਮਿਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ Gemini Live ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਬਚੇਗਾ।
ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 9to5Google ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਪੋਰਟ ਪੇਜ ਮੁਤਾਬਕ, Gemini Live ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਕੰਨੈਕਟਡ ਐਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਐਕਸੇਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਮੋਡ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਆਧਾਰਿਤ ਚੈਟ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਫੀਚਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਪਰ ਲਾਈਵ ਯਾਨੀ ਵਾਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਨੇ ਉਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਂਡਰਾਇਡ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਈਵ ਲਈ ਮੈਮੋਰੀ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਟੈਪ-ਵਾਈਜ਼ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ Gemini Live ਵੀ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੀ ਰੋਲਆਊਟ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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