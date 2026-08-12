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Google Gemini ਐਪ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ 1 ਅਰਬ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ!

ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਮਹੀਨਾਵਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

GEMINI 1 BILLION MONTHLY USERS
GEMINI 1 BILLION MONTHLY USERS (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2026 at 10:05 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਦੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿੰਚਾਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇਮਿਨੀ ਗੂਗਲ ਦਾ 14ਵਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ, ਜੀਮੇਲ, ਐਂਡਰਾਇਡ, ਮੈਪਸ, ਕ੍ਰੋਮ, ਪਲੇ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀ ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜੇਮਿਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਸਪੀਡ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਮਹੀਨਾਵਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 65 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 75 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਏ Google I/O ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 90 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ 95 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1 ਅਰਬ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਮਿਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ.ਪੀ ਜੋਸ਼ ਵੁੱਡਵਰਡ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਿੱਚੋ ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਵਰਗੇ iOS ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕ ਐਪ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਾਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋਗੁਣੀ ਵਾਰ ਜੇਮਿਨੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 63 ਫੀਸਦੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਕੇ ਯਾਨੀ ਵਾਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।

ਜੇਮਿਨੀ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਮਿਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਂਡਰਾਇਡ 'ਤੇ ਜੇਮਿਨੀ ਹੁਣ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋ ਖੁਦ ਕਈ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Made by Google 2026 ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਹੁਣ OpenAI ਦੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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GOOGLE GEMINI APP
MADE BY GOOGLE 2026 EVENT
GEMINI 1 BILLION MONTHLY USERS

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