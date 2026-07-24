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Google Gemini ਐਪ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤੇ 950 ਮਿਲੀਅਨ ਮਹੀਨਾਵਰ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਸੀਈਓ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਹੁਣ 950 ਮਿਲੀਅਨ ਮਹੀਨਾਵਰ ਐਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

GEMINI APP MONTHLY ACTIVE USERS
GEMINI APP MONTHLY ACTIVE USERS (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 24, 2026 at 3:57 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਦੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਐਪ ਜੇਮਿਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 950 ਮਿਲੀਅਨ ਐਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ Alphabet ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Daily Brief ਅਤੇ Gemini Spark

ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ Daily brief ਅਤੇ Gemini Spark ਸਹਾਇਕ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਪਾਵਰਡ ਫੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Gemini Spark ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਏਆਈ ਪਾਵਰਡ ਸਰਚ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਆਈ ਮੋਡ ਗਲੋਬਲੀ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਮਹੀਨਾਵਰ ਐਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਕਲਿੱਕ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗ੍ਰੋਥ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash Lite ਅਤੇ Gemini 3.5 Flash Cyber ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੇਮਿਨੀ 4 ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ API ਹੁਣ ਹਰ ਮਿੰਟ ਕਰੀਬ 22 ਬਿਲੀਅਨ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੇਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂਗਲ ਦੀ ਪਕੜ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਚਿਊਨ 100 ਕੰਪਨੀਆਂ Gemini Enterprise ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਂਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਲਾਊਂਡ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 82 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਵੱਧ ਕੇ 514 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Alphabet ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਵੀ 24 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਚਾਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਚ, ਯੂਟਿਊਬ, ਕਲਾਊਂਡ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਗੇ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

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