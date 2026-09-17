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Pixel Phones ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ, ਤਰੁੰਤ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਅਪਡੇਟ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮੋਡੇਮ ਵਾਲੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ATTACKS AGAINST PIXEL PHONES
ATTACKS AGAINST PIXEL PHONES (Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 17, 2026 at 2:49 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਾਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਫੋਨ ਦੇ ਮੋਡੇਮ ਵਿੱਚ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਫੋਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ 17 QPR 1 ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਥੀਮ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਮੋਡੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਦੀ ਖਾਮੀ

ਇਹ ਖਾਮੀ CVE-2026-58704 ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਕਰ ਫੋਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੈਕਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਕਲਿੱਕ ਅਟੈਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਟੈਕ ਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੈਕਰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।

ਗੂਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਟੈਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਿਕਸਲ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਟੈਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਟੈਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ:-

  1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  2. ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
  3. ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
  4. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ।
  5. ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਉਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਚ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

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