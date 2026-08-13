Apple AirTag ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ Google Pixel Tag, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਗੂਗਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਟ੍ਰੈਕਰ Google Pixel Tag ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : August 13, 2026 at 1:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਟ੍ਰੈਕਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Google Pixel Tag ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਪਿਕਸਲ ਟੈਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਟ੍ਰੈਕਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਪਲ ਦੇ AirTag ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕਸਲ ਟੈਗ ਦੀ ਸੇਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਰ ਸਿੰਗਰ ਪੀਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਦੇ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਟੈਗ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਸੇ ਕੰਕਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੁੱਕਣ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ LED ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Google Pixel Tag ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਟ੍ਰੈਕਰ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੁੱਥ ਚੈਨਲ ਸਾਊਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਇਡਬੈਂਡ ਕੰਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਫੇ ਦੀ ਦਰਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ Find Hub ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮੈਪ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੋਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ Pixel Tag ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਾਊਡਸੋਰਸਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
Introducing Google Pixel Tag, our first-ever finder tag. Attach it to your keys or slip it into your luggage to easily find the things you need, whether they’re near or far, right in Find Hub. pic.twitter.com/wN7HNI19BI— Google (@Google) August 12, 2026
ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'Left Behind Alert' ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਕਸਲ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਈਲੈਂਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਿਕਸਲ ਵਾਚ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕੇਟ ਅਤੇ ਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਕਸਲ ਟੈਗ ਨੂੰ Pixel Buds ਪਹਿਣ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਮਿਨੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਕਸਲ ਟੈਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਡ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਟ੍ਰੈਕਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ-ਰਿਪਲੇਸੇਬਲ CR2032 ਕੁਆਇੰਨ ਸੇਲ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਕਸਲ ਟੈਗ IP67 ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਕਸਲ ਟੈਗ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਟਿੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੈਕਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਐਂਡਰਾਇਡ 9 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Bluetooth 6.0 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਬਲੂਟੁੱਥ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਇਸ ਟ੍ਰੈਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ 11.8 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
Google Pixel Tag ਦੀ ਕੀਮਤ
Google Pixel Tag ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਲਈ 3,799 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਟ੍ਰੈਕਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,900 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ Fog ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
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