Google AI Mode ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ

Google AI Mode ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 30, 2026 at 3:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੂਗਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਡ ਫਾਰਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ Sponsored Placement ਦਿਖਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਆਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਪਨ?
ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਆਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੂਗਲ 2026 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਆਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਔਸਤ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਲੰਬੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ Sponsored ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਆਈ ਮੋਡ ਅਤੇ ਏਆਈ ਓਵਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਤੇ Sponsored ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਵੇਰੀ ਮੈਚਿੰਗ ਅਤੇ Contextual ਮੈਚਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਏਆਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਲ ਕਲੀਨਰ ਜਾਂ Algae treatments ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਈ ਰਾਹ ਅਸਾਨ
ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਚ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੈਕਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਟੈਕਸਟ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਵਸਤੂ-ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੂਗਲ ਐਂਡਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਿੰਗ ਵੀ ਆਮ ਸਰਚ ਐਂਡਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਡ ਵਿਗਿਆਪਨ ਏਆਈ ਮੋਡ ਜਾਂ ਏਆਈ ਓਵਰਰੀਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
Ads above ਅਤੇ below AI Overviews ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਏਆਈ ਓਵਰਰੀਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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