Google DeepMind ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ AI ਏਜੰਟ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਗੁਣਾ

Google DeepMind ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ AI ਏਜੰਟ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਗੁਣਾ
ਗੂਗਲ ਡੀਪਮਾਈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ AI ਏਜੰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ SIMA 2 ਹੈ।
Published : November 18, 2025 at 3:45 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਡੀਪਮਾਈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਸਿਮਾ 2 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਆਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਗੇਮਿੰਗ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ।
SIMA 2 ਜੈਮਿਨੀ AI ਮਾਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
SIMA 2 is our most capable AI agent for virtual 3D worlds. 👾🌐— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) November 13, 2025
Powered by Gemini, it goes beyond following basic instructions to think, understand, and take actions in interactive environments – meaning you can talk to it through text, voice, or even images. Here’s how 🧵 pic.twitter.com/DuVWGJXW7W
SIMA 2 ਕੀ ਹੈ?
SIMA 2 ਇੱਕ ਆਮ-ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ AI ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ, ਗੇਮ ਟਾਸਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸੰਸਕਰਣ SIMA ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। SIMA 2 ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
SIMA 2 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?
- ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੇਮਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਗੇਮਿੰਗ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਹ ਗੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਤਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਇਨਪੁੱਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਮੋਜੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਡੀਪਮਾਈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
SIMA 2 ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ AI ਗੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:-
- "Red Flower ਤੱਕ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਓ"
- "Iron pickaxe ਤੋਂ cobblestone ਲਿਆਓ"
- "Campfire ਬੁਝਾ ਦਿਓ"
AI ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਊਸ ਵਰਗੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ
- ਅਣਜਾਣ ਖੇਡਾਂ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
- Minecraft-ਅਧਾਰਿਤ Minedojo ਅਤੇ ASKA ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ SIMA ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
- ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨਵੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ
ਡੀਪਮਾਈਂਡ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਾ 2 ਅਜੇ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ:-
- ਲੰਬੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ
- ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਸਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- Long Term ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, SIMA 2 ਉਨ੍ਹਾਂ AI ਏਜੰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ AGI (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਨਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦੇ ਅਸਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਦੀਆਂ, ਸੋਚਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-