Google Chrome ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ

Google Chrome ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ, ਸਾਫ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ।

GOOGLE CHROME VERTICAL TABS FEATURE
ਕ੍ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 9, 2026 at 3:25 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕ੍ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਨੇ ਹੁਣ ਵਰਟੀਕਲ ਟੈਬ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਟੈਬ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਬਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਮ ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 'Show Tabs Vertically' ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਟੀਕਲ ਲੇਆਊਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਬਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀਂ ਟੈਬ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਟੈਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੁੱਲ-ਪੇਜ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਵੈੱਬਪੇਜ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੇ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਪਾਪ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਟੈਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਪੇਜ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ 'Open in reading mode' ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਜ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਫਾਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਜੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'Split View' ਪੀਡੀਐਫ ਮਾਰਕਅੱਪ ਟੂਲ, ਜੇਮਿਨੀ ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

