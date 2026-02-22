Google ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 'Call Recording' ਫੀਚਰ
ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫੀਚਰ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : February 22, 2026 at 5:47 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਐਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫੀਚਰ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਡ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 9to5Google ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਰੋਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫੀਚਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਹੁਣ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Google Pixel 10a ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਫੀਚਰ?
ਇਹ ਫੀਚਰ Google Pixel 6 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਿਕਸਲ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਈਡ 14 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ OS ਵਰਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਏਆਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ Gemini Nano 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਲ ਨੋਟ ਫੀਚਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਮਰੀ।
ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ?
ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ Call Assist ਸੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ Call Recording 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਫੋਨ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ 7, 14 ਜਾਂ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੇਵ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫੋਨ ਐਪ ਦੇ ਹੋਮ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਆਈਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਣ।
