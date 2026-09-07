Pixel ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, NASA ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਮ
Pixel ਕੰਪਨੀ ਨੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਊਂਡ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : September 7, 2026 at 12:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ Pixel ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Series C ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੰਡਿੰਗ 195 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ Temasek ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪਿਟਲ ਫ਼ਰਮ Seraphim ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪੁਲਾੜ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋ Radical Ventures ਅਤੇ growX Ventures ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ 360 ONE Asset ਅਤੇ IMM Investment ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿੱਗਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਵੀ Pixel ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ
Pixel ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Gigapixxel ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 100 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੈਬ ਅਜੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ 10 ਤੋਂ 15 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦਾ Honeybee ਇਮੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇ Firefly ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਨੀਅਰ-ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਵੇਵਲੈਂਥ 'ਤੇ 135 ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਬੈਂਡ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Resolution ਕਰੀਬ 5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ।
We’re excited to share that Pixxel has raised $100M in Series C funding, led by @Temasek and @seraphim_space, to build the infrastructure for a changing planet. 🌏— Pixxel (@PixxelSpace) September 7, 2026
Seven years ago, we started @PixxelSpace with the belief that seeing Earth differently could help us make better… pic.twitter.com/sPLv90fH6t
Firefly ਤੋਂ Honeybee ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ
Firefly ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ Honeybee ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਰੀਬ 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੱਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਬੈਂਡ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਛੇ ਅਤੇ Firefly ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਵਿਜਿਟ ਰੇਟ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ Honeybee ਸੈਟੇਲਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ Honeybee ਸੈਟੇਲਾਈਟ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਉਡਾਣ ਭਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2028 ਤੱਕ ਪੰਜ ਹੋਰ Honeybee ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ Honeybee ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬੇਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ। Pixel ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ NASA ਦੇ Commercial SmallSat Data Acquisition Program ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ National Reconnaissance Office ਦਾ Strategic Commercial Enhancements ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਹਾਈਪਰਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਅਰਥ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੱਕ
ਬੰਗਲੁਰੂ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵੱਲੋ ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ Pixxel ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ Awais Ahmed ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਾਈਪਰਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਦੇ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Aurora ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯੋਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ Pixxel ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ Honeybee ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ-Resolution ਆਪਟੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Aurora ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। Pixel ਦੀ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
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