ETV Bharat / technology

Google ਨੇ 'Ask Google Pay' ਅਤੇ 'Gemini Spark AI' ਏਜੰਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

Google ਨੇ 'Ask Google Pay' ਅਤੇ 'Gemini Spark AI' ਏਜੰਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ASK GOOGLE PAY
ASK GOOGLE PAY (ETV Bharat via Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 30, 2026 at 1:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ 'Ask Google Pay' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਮਿਨੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'Flex by Google Pay' ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ SBI ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 24/7 ਨਿੱਜੀ ਏਆਈ ਏਜੰਟ 'Gemini Spark AI' ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Ask Google Pay

Ask Google Pay ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਚਤ ਦੇ ਟਿਪਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਫ਼ਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ SIP ਜਾਂ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵਰਗੀ ਵਿੱਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੂਗਲ ਪੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। 10 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ Ask Google Pay ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਾਉਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਵਰਗਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਇਨਪੁੱਟ ਜਾਂ ਵਾਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Google Flex SBI Card

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ Axis Bank ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ Flex by Google Pay ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। RuPay ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਨੇ SBI Card ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ Google Pay Flex SBI Card ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ VISA ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਲਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 1 ਸਟਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੂਗਲ ਫਲੈਕਸ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ Google AI Plus ਪਲਾਨ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿਕਸਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Gemini Spark ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ I/O 2026 ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਸਪਾਰਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਅਲਟ੍ਰਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 24/7 ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿੱਜੀ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਅਲਟ੍ਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Gemini 3.5 Flash 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪਾਰਕ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਡ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂ ਫੋਨ ਲੌਕ ਹੋ।

ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਕਲਾਊਂਡ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੈਟਅੱਪ ਦੇ Gmail, Docs ਅਤੇ Sheets ਵਰਗੇ Google Workspace ਟੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਪਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫਲਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕਿੰਗ ਪੁਸ਼ਟੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪਲਾਨ ਵਾਲੀ Google Sheet ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

GEMINI SPARK
GOOGLE
GOOGLE GEMINI
GOOGLE PAY FLEX SBI CARD
ASK GOOGLE PAY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.