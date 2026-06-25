ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਖਤਰਨਾਕ ਭੂਚਾਲ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਖਤਰਨਾਕ ਭੂਚਾਲ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
ਗੂਗਲ ਦੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਭੂਚਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Published : June 25, 2026 at 3:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ 24 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਰਾਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 7.1 ਅਤੇ 7.5 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ X 'ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਵਿਊ-ਅਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ।
Earthquake in Venezuela, @Google @Android alarms arrived 3 seconds before we felt it. pic.twitter.com/ZHERngQ5Vp— Robert Marcano (@robmv) June 24, 2026
ਗੂਗਲ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਲੇਰੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ Google ਦੇ Android Earthquake Alerts System ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। Google ਦੇ ਸਰਵਰ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਫ਼ੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Necesito que Twitter Tecnología me explique como Google sabía que iba a temblar segundos antes de que empezara el temblor. pic.twitter.com/vuPVj8JE5l— Dan (@Danpeviv) June 24, 2026
ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਅਲਰਟ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ?
ਐਂਡਰਾਇਡ ਭੂਚਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿਸਟਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਰੰਗਾਂ ਜਾਂ ਪੀ-ਤਰੰਗਾਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਤਰੰਗਾਂ ਜਾਂ ਐਸ-ਤਰੰਗਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀ-ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਐਸ-ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Recibí mi primera alerta de sismo en el móvil. Magnitud 6.2.— Jesús Morán | AI Infra (@jamoran1356) June 24, 2026
Lo interesante: la alerta llegó porque mi teléfono forma parte de un sismógrafo distribuido global.
Android Earthquake Alerts usa el acelerómetro como sensor sísmico de bajo costo. pic.twitter.com/p8Xq4VNtup
ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਰਟ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਅਲਰਟ' ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਝਟਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 'ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਅਲਰਟ' ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਲਰਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਂਡਰਾਇਡ ਭੂਚਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ?
ਐਂਡਰਾਇਡ ਭੂਚਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2023 ਤੋਂ ਐਂਡਰਾਇਡ 5 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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