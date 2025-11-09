Google AI Pro ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੁਣ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਉਪਲਬਧ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ

Google AI Pro ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੁਣ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਉਪਲਬਧ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ
ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੈਮਿਨੀ 2.5 ਪ੍ਰੋ ਏਆਈ ਮਾਡਲ, ਵੀਓ 3.1 ਫਾਸਟ, ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਗੂਗਲ ਵਰਕਸਪੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Published : November 9, 2025 at 5:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ
ਮੁਫਤ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਫਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜੈਮਿਨੀ 2.5 ਪ੍ਰੋ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਕੋਡਿੰਗ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ ਉੱਨਤ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀਓ 3.1 ਫਾਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾ ਜੀਓ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮਿਨੀ ਕੋਡ ਅਸਿਸਟ ਆਈਡੀਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਮਿਨੀ ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਫੇਸ (CLI) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
From words to moving visuals - Gemini Veo 3 brings your imagination to life.— Reliance Jio (@reliancejio) October 31, 2025
Get exclusive access to pro plan of Google Gemini for 18 months, with your Jio Unlimited 5G plan for FREE.
Enjoy unlimited chats, 2TB cloud storage, video generation on Veo 3.1, image generation with… pic.twitter.com/OUHzcr8Uvu
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ Google Workspace ਐਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Drive, Gmail, Docs, Sheets, Admin, Chats ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਜ AI ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਗਾਹਕੀ ਵਿੱਚ 2TB ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਸੀਮਤ 5G ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ Jio ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁਫ਼ਤ Google AI Pro ਗਾਹਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ:-
ਕਦਮ 1: MyJio ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਕਦਮ 2: ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਅਰਲੀ ਐਕਸੈਸ ਬੈਨਰ ਦੇਖੋ।
ਕਦਮ 3: ਬੈਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 'Claim Now' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 4: ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਕਦਮ 5: ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਚੁਣੋ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਮਿਨੀ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
