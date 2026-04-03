Google AI Pro ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ, ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਲਾਭ

Google AI Pro ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2TB ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 5TB ਕਲਾਊਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

GOOGLE AI PRO 5TB STORAGE
ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ (Getty Image)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 3, 2026 at 5:27 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ Google AI Pro ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਊਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਟੂਲ ਅਤੇ ਕਲਾਊਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕੰਟੈਟ, ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਗੂਗਨ ਵਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਿਮਰੀਤ ਬੇਨ-ਯਾਰ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ 2TB ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 5TB ਕਲਾਊਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ, ਜੀਮੇਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 19,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਫ਼ਰ ਜਾਂ ਜੀਓ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ ਪਲਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ Gemini ਅਤੇ Deep Research ਵਰਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ Veo ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Whisk ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ Veo 2 ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Vertex AI ' ਤੇ Veo 3 Fast ਦਾ ਲਿਮਿਟ ਐਕਸੇਸ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਏਆਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ Flow ਅਤੇ Whisk ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ, ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। NotebookLM ਵਿੱਚ Audio Overviews, ਨੋਟਬੁੱਕ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Google Docs, Sheets ਅਤੇ Slides ਵਰਗੇ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸੇਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

