ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ WhatsApp ਚੈਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, Google AI ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਬਿਤ
Google DeepMind ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ AlphaProof Code ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
Published : November 11, 2026 at 7:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Google DeepMind ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ Signal ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, Signal, WhatsApp ਅਤੇ Google Message ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਕਾਲ ਲਈ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖੋਜਕਾਰਾ ਨੇ AlphaProof Code ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਜੰਟਿਕ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਮੂਲ ਕੋਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ।
ਰਸਮੀ ਤਸਦੀਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਣਿਤ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸਹੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਔਖਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਾਇਆ।
ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। - ਪੁਸ਼ਮੀਤ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਸਵਰਤ ਚੌਧਰੀ, Google DeepMind ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ
Google DeepMind ਨੇ Signal ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ?
Alphaproof Code ਇੱਕ ਮਲਟੀ LLM ਏਜੰਟਿਕ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਮੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ Google DeepMind ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ Signal ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਗਣਿਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
Gemini Carbon ਵੱਲੋ ਸੰਚਾਲਿਤ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Lean ਨਾਮ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜੋ ਕੋਡ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਖੋਜਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਕੋਡ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ।
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਛਿਪੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਜਟਿਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਹਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ Signal ਦਾ ਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕੋਡ ਓਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ AlphaProof Code ਸਹੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Signal ਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਦੋ ਅਸਲੀ ਬੱਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਗ ਵਾਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ।
Signal ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਹਰੇਨ ਕ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Google DeepMind ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਕੋਡ ਨੂੰ ਵੈਧ 'ਲੀਨ ਥਿਊਰਮ' ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਏਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, Signal ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬੀਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Google DeepMind ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Signal ਦੀ ਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਫਰਮਵੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੇਟੇਡ ਡਿਫੇਂਸ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਸਮੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗਣਿਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਣ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-