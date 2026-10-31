Google ਦੇ ਸਪੇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ AI ਚਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ
Google ਦਾ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨਕੈਚਰ' ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ TPU ਚਿੱਪ 'ਤੇ AI ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 31, 2026 at 6:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Google ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨਕੈਚਰ' ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਪੇਸਐਕਸ ਫਾਲਕਨ 9 ਰਾਕੇਟ 'ਤੇ ਸਵਾਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਇੱਕ AI ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ-ਕਲਾਸ AI ਚਿੱਪ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨਕੈਚਰ ਕੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨਕੈਚਰ Google ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ AI ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਵਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲ AI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
A ‘hello world’ milestone for Project Suncatcher 🚀 After launching our prototype satellite a few weeks ago, we’ve now successfully sent a command up to orbit, booted up the TPU, ran the prompt, and received our first complete response back on earth - a haiku! https://t.co/kOFmETUskm— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 30, 2026
ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਸੈਟੇਲਾਈਟ Google ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਟੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ (TPUs) ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿਪਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀ AI ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ TPU ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ TPU ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਸ ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ
ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Google ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਤਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਨਬੋਰਡ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।
Our TPUs just phoned home... from space. ICYMI, on October 1, we sent four TPUs into orbit to test whether our AI hardware could operate in space. The initial goal was to see if our chips could turn on, process a prompt, and transmit a response back to Earth. This week, we got our answer. ✨ This milestone brings us one step closer to understanding if space-based compute is possible. We’re sending two more TPU-equipped satellites to orbit in 2027 for our next milestone. Watch this space 👀 and learn more about the first milestone of our long-term moonshot with Project Suncatcher ↓— News from Google (@NewsFromGoogle) October 30, 2026
'Hello World' ਵਾਲਾ ਪਲ
ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਵੈਲਬਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਜੇਮਾ 4 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ਡੀਪਮਾਈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਓਪਨ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਸੀ।
ਟੀਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਇਕੂ - ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਗੈਰ-ਤੁਕਾਂਤ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ - ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਵਿਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ:
Blue marble below
Data streams in silent grace
Starlight feeds my core
ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ, Google ਨੇ ਪੇਲੋਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੇਸ-ਥੀਮਡ ਲਾਈਮਰਿਕਸ (ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। TechCrunch ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆ
ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਚਿਪਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਣਜਾਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬਿੱਟਫਲਿਪਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Google ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਣ ਐਕਸਲੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ TPUs ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਰਕਲੋਡ (ਭਾਵ, ਮੌਜੂਦਾ AI ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।