ਗੂਗਲ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਪਬਲਿਸ਼

ਗੂਗਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਣਪੈਚਡ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਵਲਨਰਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੋਡ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।

GOOGLE CHROME SECURITY FLAW (Getty Image)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 24, 2026 at 3:54 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੈਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ Chromium ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਲਨਰਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਕੰਸੈਪਟ ਕੋਡ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ Chromium 'ਤੇ ਬਣੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ, Microsoft Edge, Brave, Opera, Arc ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬੱਗ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 29 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਦੇ ਬੱਗ ਟ੍ਰੈਕਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪੈਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੋਡ ਦੋਨੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਆਰਕੀਵ ਵਰਜ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਐਕਸੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫ੍ਰੈਂਚ API 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੋਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੈੱਬਪੇਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀਆਂ JavaScript ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਰੀਬੂਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬੱਗ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਐਕਸੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਾਟਨੈੱਟ ਇਕਟੀਵਿਟੀ, ਐਨੋਨੀਮਿਸ ਪ੍ਰੌਕਸੀਇੰਗ, ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟੇਡ ਡਿਨਾਇਲ-ਔਫ਼-ਸਰਵਿਸ (DDoS) ਅਟੈਕ ਲਈ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਲਨਰਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਫੇਂਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਐਕਸਪਲੌਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਟੈਕਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਅਟੈਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੋਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪਲੌਟ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸਪਲੌਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਕੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Microsoft Edge 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਡ੍ਰਾਪਡਾਊਨ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਰੁੰਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕ੍ਰੋਮ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਰਾਬੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੇ ਉਲਟ

ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਲਵੇਅਰ ਦੇ ਉਲਟ ਐਕਸਪਲੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਸਪਿਸ਼ਿਅਸ ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ, ਪ੍ਰਵਾਈਲਸ ਐਕਲੀਸ਼ਨ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਐਂਡਪੌਇੰਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਟੂਲਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

