God of War Laufey ਗੇਮ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼?
God of War Laufey ਗੇਮ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਹੁਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 5, 2026 at 6:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਂਤਾ ਮੋਨਿਕਾ ਸਟੂਡੀਓ ਨੇ God of War Laufey ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। God of War ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੁੱਖ ਗੇਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਹੁਣ 20 ਮਈ 2027 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਤਾ ਮੋਨਿਕਾ ਸਟੂਡੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਗੇਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ।
God of War Laufey ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EveryWhen ਵਿੱਚ Faye ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਤੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ God of War Laufey ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ 20 ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੇਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।-ਸਾਂਤਾ ਮੋਨਿਕਾ ਸਟੂਡੀਓ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ God of War Laufey ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ 5 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਦਲ ਕੇ 20 ਮਈ 2027 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗੇਮ God of War ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਕ੍ਰੈਟੋਸ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਪਤਨੀ ਲੌਫੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ EveryWhen ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। 2018 ਦੇ God of War ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸਫਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੌਫੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰੈਟੋਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਐਟਰੀਅਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
God of War Laufey ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ
God of War Laufey ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਲਕਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,599 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਮਪਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਕੇਨਿਕਸ ਅਤੇ combat ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਫੇ ਦੇ ਕਵਚ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ Serpent Bow ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Serpent Bow ਵਿੱਚ ਤੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾਂ ਹਿੱਪ ਫਾਈਰ ਮੋਡ ਲਈ ਇਸਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿਸ਼ ਆਰਮਰ ਸੈੱਟ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਗੋਲਡਨ ਲੀਵਜ਼' ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨ ਗੇਮ ਰਿਸੋਰਸ ਪੈਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
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