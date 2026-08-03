ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ 109 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਲੀਆ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 109 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : August 3, 2026 at 5:27 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਲੀਆ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 109 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ASPs ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 17 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 400 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੋਥ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਾਲਿਊਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਰਜਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸ਼ਿਲਪੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਾਸਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਲਿਊਮ-ਲੇਡ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪਲਾਨ, ਟ੍ਰੇਡ-ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਐਗਰੇਸਿਵ ਵਿੱਤੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਭਰਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ।
ਐਪਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਲੀਆ YoY 22 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਰਿਕਾਰਡ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਸ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ। Samsung 16 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ Galaxy A-ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਮਾਡਲ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ Xiaomi ਦਾ ਮਾਲੀਆ 17 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗਿਆ ਜਦਕਿ Oppo ਅਤੇ Vivo ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦਕਿ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
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