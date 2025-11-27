Google Maps 'ਚ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਹਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸੇਗਾ AI

Google Maps 'ਚ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਹਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸੇਗਾ AI
ਜੈਮਿਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਫੇਸ Google Maps ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 27, 2025 at 4:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜੈਮਿਨੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਪਸ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਮਿਨੀ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰੋਲਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ Google Maps ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਦਾ ਵੌਇਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਦਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਜੇਮਿਨੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜੇਮਿਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖੋਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 9 ਤੋਂ 5 ਗੂਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ-ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਆਈਕਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਲਾ ਜੈਮਿਨੀ ਸਪਾਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਪਸ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੇਮਿਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਚਾਰ-ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਮਿਨੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੌਸ ਹੈ।
ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੈਮਿਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿੱਧੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ:-
- Basic Navigation Commands
- Navigate home
- Stop navigating
- Add stop
- Mute guidance
- Avoid tolls
- Show alternative routes
- Route Information
- What’s my next turn
- When will I arrive
- Weather at destination
- What’s my next stop
Search ਅਤੇ Places ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ
- Find a cafe near my destination
- What’s the most popular dish
- When does a particular place close
ਜੈਮਿਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਲੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, "ਮੈਨੂੰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣ, ਦੋ ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ... ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?" ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, "ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।" ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈਮਿਨੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, "ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਮਿਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਮੈਸੇਜ, ਸੰਗੀਤ, ਈਮੇਲ, ਕੈਲੰਡਰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, Call Mom, Send message, Play music on Spotify, Summarize emails, Next meeting details.
ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੋਲਆਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
