Gemini ਦਾ 'Your Day' ਫੀਚਰ ਹੋਇਆ ਲੀਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 15, 2026 at 3:52 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਮਿਨੀ ਕੋਈ ਆਮ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

9to5Google ਨੇ ਜੇਮਿਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ 'Your Day' ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੈਟ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਫੀਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟੇਲੀਜੇਂਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਇੰਟੇਲੀਜੇਂਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਮੇਲ, ਫੋਟੋਜ਼, ਯੂਟਿਊਬ ਸਮੇਤ ਜੁੜੇ ਗੂਗਲ ਐਪਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਏਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਟੋਜ਼, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਇਸੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟੇਲੀਜੇਂਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'Your Day' ਫੀਚਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?

ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਜੇਮਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਈਮੇਲ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 'Your Day' ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਫੀਚਰ ਗੂਗਲ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ 'Google Now' ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਆਲਿਸਟ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਸਨਲ ਇੰਟੇਲੀਜੇਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲਾਈਫ਼ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਚੈਟ ਮਾਡਲ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੈਟਬਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਦਿਨਭਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਰਟ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

