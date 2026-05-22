Gemini, CapCut ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਟੂਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਹੋਸਟ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼

Gemini, CapCut ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਟੂਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਹੋਸਟ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ CapCut 'ਤੇ ਬੈਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਜੇਮਿਨੀ CapCut ਐਡਿਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
Published : May 22, 2026 at 6:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ CapCut ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ CapCut ਦੇ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ CapCut ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਵਰਕਫਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਨੈਕਟਡ ਅਤੇ ਸੀਮਲੇਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ, ਆਸਾਨ, ਟੂਲ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਹੋਵੇਗਾ।
CapCut is partnering with @GeminiApp .— CapCut (@capcutapp) May 21, 2026
Soon, users will be able to edit images and videos directly within the Gemini app using CapCut’s advanced creative and editing capabilities.
As creative workflows become more connected and seamless, we believe the future of creation will be…
CapCut ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਮਿਨੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਐਡਿਟ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, CapCut ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਮਿਨੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੇਬੋਰੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨੈਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Canva, Instacart ਅਤੇ OpenTable ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। CapCut ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਦੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਨੂੰ OpenAI ਦੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CapCut ਖੁਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਏਆਈ ਐਡਿਟ ਫੀਚਰਸ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ Google ਦੇ Nano Banana ਇਮੇਜ ਮਾਡਲ ਅਤੇ Veo ਵੀਡੀਓ ਮਾਡਲ ਹੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ CapCut ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ Google Photos ਦੇ ਰੀਕੈਪ ਵਿੱਚ 'CapCut ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕਰੇ' ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਖਾਸ Google Photos ਟੈਂਪਲੇਟ ਨਾਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ CapCut ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੈਨ ਹੈ।
CapCut ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ByteDance ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ TikTok ਦੀ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ CapCut, TikTok ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ 'ਤੇ Information ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 69A ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ GeminixCapCut ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਜੋ CapCut ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਏਗੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
Gemini can now connect to even more apps, including @OpenTable, @Canva, and @Instacart.— Google Gemini (@GeminiApp) May 21, 2026
Whether you're booking a table at a restaurant, creating a flyer, or ordering groceries, Gemini doesn’t just find info, it helps you take action seamlessly with connected apps.
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਐਡਿਟ ਟੂਲਾਂ ਜਾਂ CapCut ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ InShot, InVideo AI ਅਤੇ Canva ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
