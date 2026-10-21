Android Auto 'ਤੇ Gemini ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ, ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਲੋੜ
Android Auto 'ਤੇ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 21, 2026 at 5:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਜੇਮਿਨੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਆਟੋ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦਰਅਸਲ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਮੇਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਕੈਲੰਡਰ, ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼, ਗੂਗਲ ਮੈਪ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਸਰਚ ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਮਿਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Personal Intelligence is now rolling out for Gemini on Android Auto and in the coming months to cars with Google built-in, so you can get even better hands-free help on the road. With your permission, Personal Intelligence securely connects information from the Google apps you already use — like Gmail, Google Calendar, and Search — so you can make complex requests, get personalized recommendations, retrieve details from past conversations and more.— Google (@Google) October 20, 2026
ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ?
ਜੇਮਿਨੀ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਮਿਨੀ ਇਕੱਠੇ ਦੋਨੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਮਿਨੀ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਡੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਡੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਰੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ। ਜੇਮਿਨੀ ਖੁਦ ਰਾਸਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ
ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇਂ ਵੀ ਜੇਮਿਨੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਸਵਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਸ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁਣ ਤੋਂ ਐਂਡਰਾਈਡ ਆਟੋ 'ਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਗੂਗਲ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੀਚਰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
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