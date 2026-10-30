Gemini Notebook ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ Textbooks, ਪੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ
Gemini Notebook ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ Textbooks ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 30, 2026 at 3:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ Gemini Notebook ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਕੜੇ Textbooks ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ Notebook ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਹਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ Google Play Books ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ NotebooKLM ਯਾਨੀ Gemini Notebook ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ Gemini Notebook ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਨ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ Textbooks ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ OpenStax, Open Textbook Library ਅਤੇ S Chand Publishing ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Gemini Notebook ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ।
☎️ Calling all students: You can now access hundreds of textbooks directly in Notebook, for no charge. From publishers like S Chand Publishing, OpenStax, and Open Textbook Library— browse, select and upload them as sources to ace all of your upcoming exams (no more excuses, ok?) https://t.co/0mzweVIycJ— Gemini Notebook (@Gemini_Notebook) October 29, 2026
ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਾਨ
ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Gemini Notebook ਹਰ ਜਵਾਬ ਉਸੇ Textbook ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ Notebook ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ inline Citations ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Gemini Notebook ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ Textbook ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਟੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Students can now add course materials and textbooks right in @Gemini_Notebook at no charge. 📚 Access hundreds of textbooks from providers in the U.S. and India, including OpenStax, Open Textbook Library, and S Chand Publishing, with inline citations, study guides, practice quizzes, and more.— News from Google (@NewsFromGoogle) October 29, 2026
Gemini Notebook ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
- Gemini Notebook ਖੋਲ੍ਹੋ।
- Add Sources 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਫਿਰ Textbooks ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ
- ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਟਲੌਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਖ ਜਾਣਗੀਆਂ
- ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁਣ ਕੇ ਜੋੜ ਲਓ।
- ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਮਿਨੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਖਰਚ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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