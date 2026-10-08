ਭਾਰਤੀ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Gemini in Chrome, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ Gemini in Chrome ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : October 8, 2026 at 4:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Gemini in Chrome ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਏਆਈ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਪ 'ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਟੈਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
Gemini in Chrome ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ਗੂਗਲ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਵੈੱਬਪੇਜ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੰਟੈਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ Keep ਅਤੇ Calender ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Nano Banana ਨਾਮ ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਐਡਿਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Auto Browse ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਟੋ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਦਾ ਏਜੰਟਿਕ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਸਕਟਾਪ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ Google AI Pro ਅਤੇ Google AI Ultra ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਈ ਸਟੈਪ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਿਆਨਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਮਿਨੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਖਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਲਾਨ
ਐਂਡਰਾਈਡ 'ਤੇ Gemini in Chrome ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸਦੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 8 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਮਰਾਠੀ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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