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Gemini 3.8, Claude Fable 5.1 ਅਤੇ Astra, ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ AI ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ

Gemini 3.8, Claude Fable 5.1 ਅਤੇ Astra ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

GOOGLE GEMINI FLASH
GOOGLE GEMINI FLASH (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 5:45 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Google, Anthropic ਅਤੇ ChatGPT ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਵਰਗੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Gemini 3.8 ਅਤੇ 3.8 Flash Cyber

ਗੂਗਲ ਨੇ ਜੇਮਿਨੀ 3.8 ਫਲੈਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਈਬਰ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 3.7 ਫਲੈਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਡਿੰਗ, ਲੰਬੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਇਨਪੁੱਟ ਟੋਕਨ 'ਤੇ 0.75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਤੇ 3.75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੀਮਤ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਜੇਮਿਨੀ 3.8 ਫਲੈਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਵੱਲੋ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੈਰੀਫਾਈਡ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਕੋਰ 54.9 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਸਾਈਬਰ ਵਰਜ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰਜਿਮ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 'ਤੇ 3.8 ਫਲੈਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਨੇ ਫਰੰਟੀਅਰ-ਲੈਵਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 20 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰੇਟ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰੋਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ 2.6 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀਂ ਪੈਚ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਇਸਨੂੰ ਫੇਅਰਵਿੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਫਲੈਸ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Anthropic Claude Fable 5.1 ਅਤੇ Mythos 5.1

Anthropic ਨੇ Claude Fable 5.1 ਅਤੇ Mythos 5.1 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਬਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਫੇਬਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਪਰ Mythos 5.1 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ।

ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਸਤਾ ਪਏਗਾ। ਏਜੰਟਿਕ ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਾਸਕ ਵਿੱਚ ਵੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਊਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 'ਤੇ 52.6 ਫੀਸਦੀ ਸਕੋਰ ਆਇਆ ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣਾ Fable 5 ਸਿਰਫ਼ 24.7 ਫੀਸਦੀ ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। Terminal ਬੈਂਚ 'ਤੇ 55.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ Mythos ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਕੋਰ 60.9 ਆਇਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਰਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀਡਿਸਿਪਲੀਨਰੀ ਰੀਜਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਕਰੈਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

OpenAI Astra Model

OpenAI ਨੇ Astra Model ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਟੂਲ ਅਤੇ ਐਕਸੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ OpenAI ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲੈਬਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਗਲਤ ਸਟੈਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਾਈਬਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਟੈਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ।

ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟਸ

  1. ਤਿੰਨੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਏਜੰਟਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
  2. ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
  3. ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਪੈਚ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  4. ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  5. ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ ਦੇ ਐਕਸੇਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
  6. ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀਮਾਡਲ ਨਾਮਖਾਸੀਅਤਉਪਲਬਧਤਾ
GoogleGemini 3.8 Flash/ Cyber ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆਆਮ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਫੈਂਡਰ
AnthropicClaude Fable 5.1/Mythos 5.1ਕੋਡਿੰਗ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਸਸਤਾਆਮ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਐਕਸੇਸ
OpenAI Astraਗੰਭੀਰ ਸਾਈਬਰ ਸਮਰੱਥਾਜਲਦ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਆਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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