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ਫੇਸਲੈੱਸ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੈਕਰ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਫੀਚਰਸ?

Garmin Circuay ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਬੈਂਡ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ $199.99 ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।

FACELESS FITNESS TRACKER
FACELESS FITNESS TRACKER (Garmin Circuay)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 22, 2026 at 2:27 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Garmin ਨੇ CIRQA ਸਮਾਰਟ ਬੈਂਡ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਫੇਸਲੈੱਸ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੈਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨ-ਮੁਕਤ ਡਿਵਾਈਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ Garmin ਕਨੈਕਟ ਐਪ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਦਕਿ Garmin ਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੈਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੂਪ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Garmin Circuay ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਬੈਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ

Garmin CIRQA ਸਮਾਰਟ ਬੈਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 199.99 ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 19,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਾਰਮਿਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਰਮਿਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ CIRQA ਸਮਾਰਟ ਬੈਂਡ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫੇਸਲੇਸ ਟਰੈਕਰ ਵੂਪ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮੇਜ਼ਫਿਟ ਹੈਲੀਓ ਸਟ੍ਰੈਪ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੋਇਸ ਰੈਪ ਫੇਸਲੇਸ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੈਕਰ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੂਨਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਫਿਟਬਿਟ ਏਅਰ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਰਮਿਨ ਸੀਆਈਆਰਕਿਊਏ ਦਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਕ੍ਰੀਨ-ਰਹਿਤ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੈਕਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Garmin CIRQA ਸਮਾਰਟ ਬੈਂਡ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Garmin CIRQA ਸਮਾਰਟ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਬਰਿਕ ਬੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟ੍ਰੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਨੂੰ ਗੁੱਟ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਡ ਕਈ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਟਰੋਨ ਗ੍ਰੇ, ਮੌਵ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਗ੍ਰੇ, ਡਾਰਕ ਓਲੀਵ, ਕੈਪਟਨ ਬਲੂ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਬਲੂ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

CIRQA ਸਮਾਰਟ ਬੈਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਿਰਫ਼ Garmin Connect ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖੋਜੇ ਗਏ ਵਰਕਆਉਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਦੌੜਨਾ, ਤੈਰਾਕੀ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।

CIRQA ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਪਲਸ, ਤਣਾਅ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ, ਨੀਂਦ ਸਕੋਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਝਪਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਰੀਅਡਸ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਬੈਂਡ 80+ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ, ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਤਿਆਰੀ, HRV ਸਥਿਤੀ, VO2 ਮੈਕਸ, ਸਿਖਲਾਈ ਸਥਿਤੀ, ਕਸਰਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮੇਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਫਿਟਨੈਸ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਕਸਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ GPS ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Garmin Connect ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਵਟ੍ਰੈਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

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