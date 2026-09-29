Samsung Galaxy S27 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ?
Samsung Galaxy S27 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
Published : September 29, 2026 at 3:56 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ Samsung Galaxy S27 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਲੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਫੀਚਰ ਆਦਿ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ S ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਮਾਡਲ Samsung Galaxy S27 Ultra ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦਾ ਬੈਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Exclusive Analysis & Leak: A New Mystery Surrounding the Galaxy S27 Ultra Camera Layout— Ice Universe (@UniverseIce) September 27, 2026
At least four different Galaxy S27 Ultra cases have now surfaced, each with a different level of precision. Interestingly, as these cases become more accurate, they are gradually revealing… pic.twitter.com/1UHmhV94zd
ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਟਿਪਸਟਰ ਆਈਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ Galaxy S27 Ultra ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਰ ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੱਟਆਊਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੋਟੇ ਅਕਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਆਊਟਲਾਈਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੌਥੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕੈਮਰੇ ਓਪਨਿੰਗ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਲੱਗੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅੰਡਾਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਅਲੱਗ ਓਪਨਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ।
ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ?
ਆਈਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਗੋਲ ਓਪਨਿੰਗ LED ਫਲੈਸ਼ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਡਾਕਾਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉੱਪਰੀ ਓਪਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੀਜੇ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ LED ਫਲੈਸ਼ ਲਈ, ਤਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਆਟੋਫੋਕਸ ਸੈਂਸਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕੱਟਆਊਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। Galaxy S26 Ultra ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ Galaxy S27 Ultra ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Galaxy S27, Galaxy S27 Plus ਅਤੇ Galaxy S27 Ultra ਦੇ ਨਾਲ Galaxy S27 Pro ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-