'Mission Drishti' ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ

'Mission Drishti' ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ
GalaxEye ਦਾ 'Mission Drishti' ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਫਾਲਕਨ 9 ਰਾਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : May 4, 2026 at 5:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ GalaxEye ਦਾ 'Mission Drishti' ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਫਾਲਕਨ 9 ਰਾਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, 'Mission Drishti' ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ OptoSAR ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ-ਆਪਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਪਰਚਰ ਰਡਾਰ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ EO ਸੈਂਸਰ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ ਦੌਰਾਨ High-Resolution ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ SAR ਸੈਂਸਰ ਰਡਾਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ OptoSAR ਪੋਲੇਡ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਡੇਟਾਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।-GalaxEye ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁਯਸ਼ ਸਿੰਘ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏਗਾ। ਦੋਹਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ 29 ਐਕਟਿਵ ਅਰਥ ਨਿਰੀਖਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। GalaxEye ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 'Mission Drishti' ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਰਥ ਨਿਰੀਖਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ GalaxEye ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ OptoSAR ਸੈਟੇਲਾਈਟ 'Mission Drishti' ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ GalaxEye ਦਾ 'Mission Drishti' ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਫਾਲਕਨ 9 ਰਾਕੇਟ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ GalaxEye ਦਾ 'Mission Drishti' ਸਾਡੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ OptoSAR ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਲਾਂਚ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀ GalaxEye ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪੂਰਾ GalaxEye ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ OptoSAR ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ EO ਅਤੇ SAR ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
