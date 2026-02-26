ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਬੋਟ, ਹੁਣ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ !

ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਬੋਟ, ਹੁਣ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ !
G-ARM ਏਆਈ ਰੋਬੋਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : February 26, 2026 at 2:55 PM IST
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੇਨਰੋਬੋਟਿਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਰੋਬੋਟ ਸਿਸਟਮ G-ARM ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਰੋਗ, ਗੰਭੀਰ ਦਿਮਾਗੀ ਸੱਟ, ਖੂਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਮਾਗੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਖੋਹ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
G-ARM ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਨੋ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਡਿਵਾਈਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।-ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਿਮਲ ਗੋਬਿੰਦ
G-ARM ਰੋਬੋਟ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
G-ARM ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਰਮ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥੋਸਿਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੋਢਿਆਂ, ਕੂਹਣੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ, ਗੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖੋਹ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਆਮ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਨਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਮੋਢੇ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਕੂਹਣੀ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਦੀ ਹਰਕਤ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੜ ਸਹਿਤ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਸ਼ੀਨ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਇਲਾਜ
- ਜਦੋ ਮਰੀਜ਼ ਖੁਦ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜਦੋ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਜਦੋ ਪੂਰੀ ਹਰਕਤ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਜ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਗੇਮ ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ, ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਰਗੇ ਟਾਸਕ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੋਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੋਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਸਟਰ ਰੇਂਜ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ, ਦੋਹਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਰਗੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। G-ARM ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਲਾਂਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
Genrobotic Innovations ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੋਬੋਟ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਮੈਨਹੋਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਜਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਲਬੋਰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ G-Spider ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਹੋਰ G-Gaiter ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
G-Gaiter ਨੂੰ MedTech Made In India Innovation 2023 ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਟਾਪ ਏਆਈ ਸਟਾਰਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਰੋਬੋਟ ਅਤੇ ਏਆਈ ਰਾਹੀ ਇਹ ਸਟਾਰਅੱਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।
