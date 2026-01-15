GTA 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Legacy of Atlantis ਤੱਕ, ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ
Published : January 15, 2026 at 10:40 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਗੇਮਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਗੇਮ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ ਟੀਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਥੈਫਟ ਆਟੋ 6 (GTA VI), ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਈਵਿਲ 9 ਰਿਕਿਊਮ, ਲੇਗੋ ਬੈਟਮੈਨ: ਲੀਗੇਸੀ ਆਫ਼ ਦ ਡਾਰਕ ਨਾਈਟ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਗੇਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਟੋਮ ਰੇਡਰ: ਲੀਗੇਸੀ ਆਫ਼ ਅਟਲਾਂਟਿਸ, ਫੋਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ 6, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ: ਏ ਪਲੇਗ ਟੇਲ ਲੀਗੇਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2026 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 15 ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਟਾਈਟਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ
Grand Theft Auto 6 (GTA 6): GTA 6 ਗੇਮ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਥੈਫਟ ਆਟੋ 6 ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ-ਨਾਇਕ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਜੇਸਨ ਡੁਵਲ ਅਤੇ ਲੂਸੀਆ ਕੈਮਿਨੋਸ ਹਨ। ਲੂਸੀਆ GTA ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਓਨੀਡਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Resident Evil 9 Requiem: ਇਹ ਗੇਮ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਈਵਿਲ 9 ਰਿਕਵੀਮ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ-ਪਾਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਕੂਨ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਂਬੀ ਐਪੋਕੇਲਿਪਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਸ ਐਸ਼ਕ੍ਰਾਫਟ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਈਵਿਲ ਆਉਟਬ੍ਰੇਕ ਪਾਤਰ ਐਲਿਸਾ ਐਸ਼ਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਧੀ, ਇੱਕ ਐਫਬੀਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਰੈਕੂਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰੈਨਵੁੱਡ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਜੰਟ ਲਿਓਨ ਐਸ. ਕੈਨੇਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਖੇਡਣ ਯੋਗ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Tomb Raider: Legacy of Atlantis: ਇਹ ਗੇਮ ਵੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। Tomb Raider: Legacy of Atlantis ਵਿੱਚ ਲਾਰਾ ਕ੍ਰਾਫਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਇਓਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਟਲਾਂਟਿਸ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮ ਲਾਰਾ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਰ ਟ੍ਰਾਈਲੋਜੀ (2013–2018) ਅਤੇ 1996 ਦੀ ਅਸਲ ਕਲਾਸਿਕ ਗੇਮ ਵਿਚਕਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Forza Horizon 6: ਇਹ ਗੇਮ ਵੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। Forza Horizon 6 ਗੇਮ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਫੂਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਕਾਈਡੋ ਦੀਆਂ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੇਮ ਜਾਪਾਨੀ ਕਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ, ਟਿਊਨਿੰਗ ਕੇਈ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ।
Star Wars: Galactic Racer: ਇਹ ਗੇਮ ਵੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। Star Wars: Galactic Racer ਨਵੇਂ ਗਣਰਾਜ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਲੈਕਟਿਕ ਲੀਗ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੂਮੀਗਤ ਰੇਸਿੰਗ ਲੀਗ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ੇਡਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਜੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ, ਉੱਚ-ਦਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: ਇਹ ਗੇਮ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ਇੱਕ ਆਰਪੀਜੀ ਸਪਿਨ-ਆਫ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਗੇਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਅਜ਼ੂਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਥਾਲੋਸ ਰਾਈਡਰ ਹੈ।
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight: ਇਹ ਗੇਮ 29 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਰੂਸ ਵੇਨ ਦੇ ਲੀਗ ਆਫ਼ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਥਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Resonance: A Plague Tale Legacy: ਇਹ ਗੇਮ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। Resonance: A Plague Tale Legacy ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਸੋਫੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਏ ਪਲੇਗ ਟੇਲ: ਰਿਕਿਊਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਕਾਰਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੇਮ ਰਿਕਿਊਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਫੀਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਤਸਕਰ ਹੈ।
marvel's wolverine: ਇਹ ਗੇਮ ਸਾਲ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜੇ ਲਾਂਡ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। marvel's wolverine ਲੋਗਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੇ ਉਸਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮ ਵਿਭਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਮੈਦਾਨ, ਟੋਕੀਓ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਾਪੂ ਮੈਡ੍ਰਿਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Marvel 1943: Rise of Hydra: ਇਹ ਗੇਮ ਵੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। Marvel 1943: Rise of Hydra ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਪੈਂਥਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਸਟੀਵ ਰੋਜਰਸ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ), ਅਜ਼ੂਰੀ (ਬਲੈਕ ਪੈਂਥਰ), ਗੈਬਰੀਅਲ ਜੋਨਸ ਅਤੇ ਨਾਨਾਲੀ।
2XKO: ਇਹ ਗੇਮ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। 2XKO ਇੱਕ 2v2 ਟੈਗ-ਟੀਮ ਫਾਈਟਿੰਗ ਗੇਮ ਹੈ ਜੋ ਲੀਗ ਆਫ਼ ਲੈਜੇਂਡਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਰੂਨੇਟੇਰਾ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੂਓ ਪਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Nioh 3: ਇਹ ਗੇਮ 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। Nioh 3 ਇੱਕ ਅਰਧ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵ ਐਕਸ਼ਨ ਗੇਮ ਹੈ ਜੋ 1622 ਦੇ ਈਡੋ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਟੋਕੁਗਾਵਾ ਤਾਕੇਚਿਓ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਧੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਈਰਖਾਲੂ ਭਰਾ ਟੋਕੁਗਾਵਾ ਕੁਨੀਮਾਤਸੂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Styx: Blades of Greed: ਇਹ ਗੇਮ 19 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। Styx: Blades of Greed ਇੱਕ ਸਟੀਲਥ-ਐਕਸ਼ਨ ਗੇਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਓਰਕਸ ਅਤੇ ਐਲਵਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਈਕਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਪਾਤਰ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Crimson Desert: ਇਹ ਗੇਮ 19 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕ੍ਰਿਮਸਨ ਡੇਜ਼ਰਟ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਵਰਲਡ ਐਕਸ਼ਨ-ਐਡਵੈਂਚਰ ਗੇਮ ਹੈ ਜੋ ਪਾਈਵੇਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਕਲਿਫ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇਮੇਨਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੀਅਰਸ ਨਾਮਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Screamer: ਇਹ ਗੇਮ 26 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕ੍ਰੀਮਰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਐਨੀਮੇ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੀ ਆਰਕੇਡ ਰੇਸਿੰਗ ਗੇਮ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖਵਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਓ ਰੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਐਨੀਮੇ ਵਾਈਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੁਮੇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
