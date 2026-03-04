ETV Bharat / technology

MWC 2026 ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਗੇਮਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Robot Phone ਤੱਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼?

Lenovo, Xiaomi, Honor ਅਤੇ Tecno ਨੇ ਫੋਲਡੇਬਲ, ਏਆਈ ਅਤੇ 200MP ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 4, 2026 at 10:44 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: MWC 2026 ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਏਆਈ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।

Xiaomi ਅਤੇ Leica ਦੇ ਕੈਮਰਾ 'ਤੇ ਫੋਕਸ

Xiaomi 17 Ultra ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਵਰਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 1 ਇੰਚ ਦਾ 50MP ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 200MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੁਅਲ ਜ਼ੂਮ ਰਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਦੀ OLED 120Hz ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Leica ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ Xiaomi ਨੇ Leitzphone ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲਗਭਗ iPhone 17 Ultra ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਰ Leica ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕੈਮਰਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Xiaomi Pad 8 ਅਤੇ Xiaomi Pad 8 Pro ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। Pro ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੇਗਨ 8 Elite ਚਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

Lenovo: Lenovo ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਿਖਾਏਗਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ Legion Go Fold ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਲਡੇਬਲ ਗੇਮਿੰਗ ਹੈਂਡਹੇਲਡ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ 11.6 ਇੰਚ ਅਤੇ ਫੋਲਡ ਹੋਣ 'ਤੇ 7.7 ਇੰਚ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੀਬੋਰਡ ਜੋੜਣ ਲਈ ਪੋਗੋ ਪਿੰਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਮਾਊਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। Lenovo ਨੇ Modular AI PC ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਹਾਟ ਬਦਲਣਯੋਗ ਪਾਰਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition 11, Yoga Pro 7a, IdeaPad Slim 5i Ultra ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ Legion Tab Gen 5 ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੇਗਨ 8 Gen 5 ਚਿਪ, 16GB ਰੈਮ ਅਤੇ 9,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 849 ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

Honor: Honor ਨੇ ਆਪਣੇ Robot Phone ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 14 ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀਡਮ ਗਿੰਬਲ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਆਈ ਵਸਤੂ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਪਰ ਸਟੇਡੀ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ Magic V6 ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਫੋਲਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 8.75mm ਮੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ, 16GB ਰੈਮ ਅਤੇ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Honor ਨੇ MagicPad 4 ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੋਟਾਈ ਸਿਰਫ਼ 4.8mm ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12.3 ਇੰਚ 165Hz OLED ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ 10,100mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Techno: Techno ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਮੋਟਾਈ 4.9mm ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਮੋਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਮਰਾ ਲੈਸ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

