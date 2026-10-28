Free Fire India ਗੇਮ ਲਾਂਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਖਾਸ?
Free Fire India ਗੇਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 28, 2026 at 5:22 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Free Fire India ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਟਲ ਰੋਇਲ ਗੇਮਰਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗਰੇਨਾ ਨੇ Free Fire India ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੇਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਐਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Free Fire India ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?
ਇਹ ਗੇਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੀਚਰਸ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੇਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗਰੇਨਾ ਨੇ Free Fire India ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਰਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਪ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਆਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 15 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਟਲ ਰੋਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਡ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। Free Fire India ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Free Fire Max ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
Free Fire India ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
- ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਐਪ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਸਰਚ ਬਾਰ ਵਿੱਚ Free Fire India ਲਿਖੋ।
- ਗਰੇਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਪ ਚੁਣੋ।
- ਇੰਸਟਾਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ।
- ਐਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ ਆਗਿਆ ਲਓ।
- ਗੇਮ ਲੋਡ ਹੋਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਚ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰੋ।
ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ Squad ਬਣਾਓ। ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ ਉਤਰੋ, ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਦੀਵਾਲੀ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰਿਵਾਰਡਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ Free Fire India ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਯਾਨੀ ffindia.garenaind.com 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Free Fire India ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ APK ਰਾਹੀਂ ਗੇਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ।
ਇਸ ਗੇਮ ਰਾਹੀਂ ਗਰੇਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ-ਗੇਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਪਹਿਲਾਂ Free Fire ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗਰੇਨਾ ਨੇ Free Fire ਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਰਜ਼ਨ Free Fire Max ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੇਨਾ ਨੇ ਉਸੇ Free Fire ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
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