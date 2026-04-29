ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ! ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਲੀ

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 29, 2026 at 3:04 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਆਈਬੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲਿਪ-ਸਿੰਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਿੱਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ

ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22,000 ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਿੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 22,000 ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਮਹੀਨਾਵਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

PIB ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੈਮਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼

  1. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
  2. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  3. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਰੁੰਤ PIB ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91 87799711259 'ਤੇ ਭੋਜੋ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਪੋਰਟਲ cybercrime.gov.in 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ।

AI DEEPFAKE ALERT

