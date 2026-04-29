ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ! ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਲੀ
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
Published : April 29, 2026 at 3:04 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਆਈਬੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲਿਪ-ਸਿੰਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਿੱਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
A video circulating on social media falsely shows Union Finance Minister @nsitharaman promoting an investment platform and claiming that an initial deposit of ₹22,000 can generate a guaranteed income of ₹30 lakh per month.#PIBFactCheck— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 26, 2026
❌ The video is FAKE and AI-generated.… pic.twitter.com/n7vadSLYYt
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ
ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
A video circulating online falsely shows Union Defence Minister @rajnathsingh promoting an investment platform, claiming that a one-time deposit of ₹22,000 can generate a guaranteed monthly income upto ₹15 lakh.— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 27, 2026
❌ This video is #FAKE and AI-generated.
✅ The Government of… pic.twitter.com/rPWnLMqKmc
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22,000 ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ।
A video circulating on Facebook falsely shows Prime Minister @narendramodi promoting an investment platform and claiming that an initial deposit of ₹22,000 can help users earn daily income, reaching up to ₹3.5 lakh per month, while presenting it as a Government scheme.… pic.twitter.com/IM4TCqP5cp— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 26, 2026
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਿੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 22,000 ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਮਹੀਨਾਵਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
PIB ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੈਮਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਰੁੰਤ PIB ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91 87799711259 'ਤੇ ਭੋਜੋ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਪੋਰਟਲ cybercrime.gov.in 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ।
