15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : July 22, 2026 at 10:02 AM IST
ਪੈਰਿਸ: ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ TikTok 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਟੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਮਰ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।-ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 52 ਸਾਲਾ ਗੇਲ ਬਰਬੋਂਡ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ?
ਬਰਬੋਂਡੇ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਪ ਨੇ ਉਸਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਰਬੋਂਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ TikTok ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਆਖਰੀ ਵੱਡੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਕਰੋਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿੱਲ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।-ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਫਰਾਂਸ ਅਨਬੋਵਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਗੁਮਨਾਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰੀਏ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।-ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਈ-ਐਨਫੈਂਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਨੇਸ ਲੈਜੇਂਡਰੇ
ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ?
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58% ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X ਅਤੇ Instagram ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਪੇਨ: ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡੈਨਮਾਰਕ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ: ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੈਨਲ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕ੍ਰੌਲਿੰਗ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਵੌਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ
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