ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੁਝ ਕਿਹਾ?

ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੁਝ ਕਿਹਾ?
ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੇ ਏ ਕਮਲਾਕਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸਰੋ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
Published : January 13, 2026 at 11:47 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ, ਚੰਦਰਮਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੇ ਏ ਕਮਲਾਕਰ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਚੰਦਰਯਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਏ ਕਮਲਾਕਰ ਅਨੁਸਾਰ,"ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਸਫ਼ਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਿਸ਼ਨ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਏ ਕਮਲਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਗ੍ਰਹਿ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ੍ਹ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੰਦਰਯਾਨ-4 ਅਜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੂਨਰ ਸੈਂਪਲ ਰਿਟਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਦਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਥੋ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡ੍ਰਿਲ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੈਂਟ ਮੋਡੀਊਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਡੌਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਗੁਆਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਠ
ਕਮਲਾਕਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਸਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।-ਕਮਲਾਕਰ
ਚੰਦਰਯਾਨ-5 ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ?
ਚੰਦਰਯਾਨ-5 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਲਾਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,"ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲੈਂਡਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਜਾਪਾਨ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਰੋਬਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪੇਲੋਡ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ-5, ਚੰਦਰਯਾਨ-4 ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਚੰਦਰਯਾਨ-4 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਮਿਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਲੈਬ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਚੰਦਰਯਾਨ-5 ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੋਲ੍ਹ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਗਹਿਰੇ ਕ੍ਰੇਟਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਡਾਟਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ISS ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਲਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,"BAS ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ISS ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਬਣਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਾਡਾ LVM3 ਰਾਕੇਟ ਲੋ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਟਨ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ BAS ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ,"ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ BAS ਵਿੱਚ ਪੰਡ ਮੋਡੀਊਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੋਡੀਊਲ BAS-01, LVM3 ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਬ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੋਡੀਊਲ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੋਡੀਊਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਕਮਲਾਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 54 ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੋ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।-ਕਮਲਾਕਰ
ਕਮਲਾਕਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਲੈਬ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਪੇਲੋਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟ' ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
BAS ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਫਲੈਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਮਲਾਕਰ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਬੱਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ, ਸੌਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਾਈਜੀਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਚਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ BAS ਲਈ ਖਾਸ ਡੌਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। SpaDex-1 ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ SpaDex-2 ਅਤੇ SpaDex-3 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। SpaDex-2 ਚੰਦਰਯਾਨ-4 ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੌਕਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਜਦਕਿ SpaDex-3 BAS ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
BAS ਅਤੇ ਗਗਨਯਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ?
ਕਮਲਾਕਰ ਅਨੁਸਾਰ, BAS ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਸਰੋ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗਗਨਯਾਨ BAS ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਗਗਨਯਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ BAS ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ।"
ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕਮਲਾਕਰ?
ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਜੋ Axiom-4 ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਲਾਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ," ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ। ISS ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸਪਰਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ।
ਕਮਲਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।-ਕਮਲਾਕਰ
ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਦਮ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ BAS ਹੋ, ਗਗਨਯਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪੁਲਾੜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪੇਸ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।-ਕਮਲਾਕਰ
