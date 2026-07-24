2026 ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਐਪਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ ਝਟਕਾ!
Counterpoint Research ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਰਕੀਟ 21 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : July 24, 2026 at 2:51 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗਲੋਬਲ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੋਰਕਾਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬੁੱਕ ਸਟਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਐਪਲ ਦੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਜਦਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ iPhone 18, iPhone Air 2 ਅਤੇ iPhone 18e ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ 2027 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ ਖਤਰਾ!
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ Galaxy Unpacked ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਡਰ ਫਰਮ ਫੈਕਟ ਵਾਲਾ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਵਰ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲਾ ਫਲਿੱਪ ਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਘੱਟ ਕੇ 32 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਧੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Huawei ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ 24 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Motorola ਅਤੇ Honor ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Motorola ਅਤੇ Honor ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। Motorola ਦਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਘੱਟ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ Honor ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2026 ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਪਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਲਡੇਬਲ ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਮਝ, ਚੈਨਲ ਰੀਚ ਅਤੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਯੂਜ਼ਰ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਾਈਡਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਫੋਲਡ ਯਾਨੀ Galaxy Z Fold 8 ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਟਾਸਕ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।-ਲਿਜ਼ ਲੀ, ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-