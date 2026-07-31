Flipkart ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 'Pay Later' ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
Flipkart ਨੇ PayU Finance ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'Pay Later' ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : July 31, 2026 at 3:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ 'Flipkart Pay Later' ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਲੋਗ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Myntra ਅਤੇ Flipkart Minutes 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਦਬਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ PayU Finance ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
.@Flipkart launches Flipkart Pay Later in partnership with @PayUindia Finance, making flexible credit more accessible across Flipkart, Myntra, and Flipkart Minutes.— Flipkart Stories (@FlipkartStories) July 30, 2026
Customers can choose from Pay Later with up to 30 days to repay, Pay in 3 to split costs across three payments, or… pic.twitter.com/xMJeUAoJxO
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ 'Pay Later'?
- 'Pay Later' ਆਪਸ਼ਨ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Pay in 3: ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- EMI ਪਲਾਨ: ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 3 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ EMI ਸੁਵਿਧਾ Flipkart Minutes, ਫੈਸ਼ਨ, ਬਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੀ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ UPI, ਵਾਲੇਟ, ਕ੍ਰੇਡਿਟ-ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕੈਸ਼ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਕਈ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ 'Pay Later' ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਜਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦੇ।
Freedom ਸੇਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ Freedom ਸੇਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। Flipkart Freedom ਸੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੇਲ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਯਾਨੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੇਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਈ-ਕਮਾਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਸੇਲ ਵਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੇਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ Freedom ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ SBI ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ 'Pay Later' ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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