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Flipkart ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ EV Assist, ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ

ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ EV Assist ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

FLIPKART ELECTRIC VEHICLE DELIVERY
FLIPKART ELECTRIC VEHICLE DELIVERY (FLIPKART)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 8, 2026 at 12:02 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ Wishmasters ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ EV Assist ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਈਵੀ ਫਲੀਟ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 20,000 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ EV Assist ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ EV100 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਸਟ-ਮਾਈਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

EV Assist ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

EV Assist ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ Wishmasters ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਰ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰੇਂਟਲ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟਨਰ ਸਿੱਧੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਰਵਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਸਟ EV ਵਿੱਚ IoT, GPS ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਓਫੇਸਿੰਗ ਵਰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਦ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-NCR, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰੇ ਹਨ।

ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ 6,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 46 ਫੀਸਦੀ ਪਾਰਟਨਰ EV ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 2,000 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੰਡਸਟੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਖਰਚ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ EV Assist ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ EV ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। NCR-ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ NCR-ਆਗਰਾ ਰੂਟ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

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