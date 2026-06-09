ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਦੀ ਦੌੜ, ਈਥਾਨੌਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਇਹ 5 ਕਾਰਾਂ
Maruti Suzuki WagonR Flex Fuel E85 ਅਤੇ E100 ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਸ-ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਈਥਾਨੌਲ ਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
Published : June 9, 2026 at 3:52 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਯਾਨੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਕਸ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Maruti Suzuki ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ WagonR ਦਾ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵਰਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਸ-ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰੂਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Toyota, Hyundai ਅਤੇ Tata ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਈਥਾਨੌਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ
Toyota Corolla Flex Fuel: Toyota ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ Corolla Hybrid ਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਵਰਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੇਡਾਨ ਵਿੱਚ 1.8 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਜੋ 100.60 bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 142Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ E100 ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਈਥਾਨੌਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। Toyota ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ E85 ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਚ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Toyota Innova Hycross Flex Fueal Prototype: Toyota ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ Innova Hycross ਦਾ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਵਰਗਾ 2.0 ਲੀਟਰ Atkinson-cycle ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ ਪਰ ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ, ਬਿਹਤਰ ਪਿਸਟਨ ਰਿੰਗ, ਵਾਟਰ ਰੋਧਕ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਵਾਲਵ ਸੀਲਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੀ-ਵੇ ਕੈਟੇਲਿਸਟ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਫਿਊਲ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਪੰਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ Toyota ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
Tata Punch Flex Fuel: Tata Motors ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ Punch SUV ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 1.2 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ 86.79 bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 115Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ E85 ਮਿਸ਼ਰਨ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ECU ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸੰਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।
Hyundai Creta Flex Fuel: Hyundai ਨੇ Auto Expo 2025 ਵਿੱਚ Creta ਦਾ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕ੍ਰੇਟਾ ਦੇ 1.5 ਲੀਟਰ ਇੰਜਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 1.0 ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ Venue ਅਤੇ i20 N Line ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ E100 ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਈਥਾਨੌਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਜਣ 118.35 bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 172Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ 6 ਸਪੀਡ ਟਾਰਕ ਕੰਨਵਰਟਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Maruti Suzuki WagonR Flex Fuel: ਇਸ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਨਾਮ Maruti Suzuki WagonR Flex Fuel ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਸ-ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ WagonR ਵਰਗਾ 1.2 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ E100 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ E85 ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਪ, ਨਵੀਆਂ ਫਿਊਲ ਲਾਈਨਸ, recalibrated ECU ਅਤੇ ਇੱਕ ਈਥਾਨੌਲ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸਲੀ-ਟਾਈਮ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਦਾ ਲਾਂਚ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ E85 ਫਿਊਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਿਕਸ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
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