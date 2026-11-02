ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਟ, ਲਾਂਚ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਚਾਲਕ ਵਾਲੇ ਯਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 2, 2026 at 1:00 PM IST
ਚੇਨਈ: ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁਲਸੇਕਰਪੱਟੀਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਥੂਥੁਕੁਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਲਸੇਕਰਪੱਟੀਨਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਂਚ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।- ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NVS-03 ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 11:51 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਸਥਿਤ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ GSLV-F18 ਰਾਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ।
Mission Success! GSLV-F18 has successfully placed NVS-03 in the intended orbit. Congratulations! Watch live: https://t.co/6X42ANRnTC Mission details: https://t.co/wtZ6TmjUhc #GSLVF18 #NVS03 #ISRO #NavIC— ISRO (@isro) October 30, 2026
ਲਗਭਗ 28,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਇੰਜਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 5,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪੰਧ ਤੱਕ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਦਾ ਉਤਰਨਾ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨਾ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਜੇ 56 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।-ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ
ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 8,000 ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਚਾਲਕ ਵਾਲਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਚਾਲਕ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।-ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਚੰਦਰਯਾਨ 4 ਅਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 5 ਬਾਰੇ
ਚੰਦਰਯਾਨ 4 ਅਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 5 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਯਾਨ 4 ਨੂੰ 2028 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੜ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 37 ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਡਾਟਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।-ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
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