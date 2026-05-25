iPhone ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ! ਗੁਆਚੇ ਫੋਨ ਲੱਭਦੇ-ਲੱਭਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ

iPhone ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ I4C ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 25, 2026 at 5:31 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਈਬਰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਹੁਣ ਐਪਲ ਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਐਪਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ OTP ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

I4C ਨੇ ਇਸ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਮੂਹਿੰਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਪਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਪੋਰਟ ਦੱਸ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆਈਫੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲੀ ਐਪਲ ਲੌਗਇਨ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ?

I4C ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਪੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਐਪਲ ਦੇ ਅਸਲੀ Find My iPhone ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਪੇਜ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਐਪਲ ਆਈਡੀ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ OTP ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਹੋਏ iPhone ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਹਟਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਪਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਫੋਟੋ, ਕੰਟੈਕਟ ਅਤੇ ਬੈਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ I4C ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨਾਲ ਆਉਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ?

  1. ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ URL ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ URL ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
  2. ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਪਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
  3. iPhone ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਐਪਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਫਾਇੰਡ ਡਿਵਾਈਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
  4. ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
  5. ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ OTP ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ।
  6. ਫੋਨ ਗੁਆਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਐਪਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਲੌਕ ਕਰੋ।

ਆਈਫੋਨ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੀਏ?

  1. ਗੁਆਚੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨ ਨੂੰ ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਓ।
  2. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਆਈਆਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਵਾਓ।
  3. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਨੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।

