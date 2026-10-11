Festival Sale 2026: 30,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

Festival Sale 2026: 30,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ Realme P4 Pro ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 11, 2026 at 6:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰੀਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ 30,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ
Realme P4 Pro 5G: ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੋਨ Realme ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Realme P4 Pro 5G ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਬਿਗ ਬਿਲੀਅਨ ਡੇ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ Snapdragon 7 Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ, 80ਵਾਟ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ, 6500nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ 144Hz ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।Realme P4 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 32,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਆਫਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 29,379 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Realme P4 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ: ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਫੋਨ Realme P4 Power 5G ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 34,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ 28,974 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 10,001mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
Motorola Edge 70 Fusion: ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਫੋਨ Motorola Edge 70 Fusion ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 144Hz ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਵਾਲੀ 1.5K ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 68ਵਾਟ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7s Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 50MP, 12MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਕ੍ਰੋ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Motorola Edge 70 Fusion ਦੀ ਕੀਮਤ 30,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕ ਆਫਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 28,192 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Nothing Phone (4b): ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਫੋਨ Nothing Phone (4b) ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6 Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ 50MP ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ, 120Hz Super AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Nothing Phone (4b) ਨੂੰ 34,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ 24,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
OnePlus Nord CE6 Lite: ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾ ਫੋਨ OnePlus Nord CE6 Lite ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 30,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਆਫਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 27,249 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ 7000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 45ਵਾਟ ਦਾ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
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