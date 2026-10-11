Festival Sale 2026: ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਦੇਖੋ 5 ਆਪਸ਼ਨ

Festival Sale 2026: ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਦੇਖੋ 5 ਆਪਸ਼ਨ
ਇਸ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 5 ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
Published : October 11, 2026 at 8:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
Samsung Galaxy M17 5G: ਸੈਮਸੰਗ ਵੱਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੋਨ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ 24,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 21,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ 1,250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
iQOO Z11 Lite 5G: iQOO Z11 Lite 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ 22,499 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਚਿਪ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 21,824 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ 674 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 21,374 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
OnePlus N6: OnePlus N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 24,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ 22,780 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1,650 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Infinix Note Edge: Infinix Note Edge ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 28,999 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 22,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ 1,150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕੇ 21,987 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
Realme Narzo 100x 5G: Realme Narzo 100x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ 22,741 ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 26,995 ਕੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ 1,613 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
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