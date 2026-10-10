Festival Sale 2026 : ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਵਧੀਆ Earbuds ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਲ ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ...
ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ OnePlus, Oppo ਅਤੇ Samsung ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਈਅਰਬਡਸ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 10, 2026 at 5:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਤੱਕ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਈਅਰਬਡਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੋੜੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਤਿੰਨ ਵਧੀਆ ਈਅਰਬਡਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
OnePlus Nord Buds 4
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਵਨਪਲੱਸ ਈਅਰਬਡਸ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਵਨਪਲੱਸ ਨੋਰਡ ਬਡਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,999 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ 2,699 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਕਲੀਅਰ ਕਾਲਸ ਅਤੇ 52db ANC ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Oppo Enco Air 5
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਈਅਰਬਡ ਓਪੋ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਓਪੋ ਐਨਕੋ ਏਅਰ 5 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਪੋ ਐਨਕੋ ਈਅਰਬਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਈਅਰਬਡਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,799 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2,799 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਪੋ ਐਨਕੋ ਏਅਰ 5 ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 52dB ANC (ਐਕਟਿਵ ਨੌਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 54 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Samsung Buds Core
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਨਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਬਡਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਈਅਰਬਡਸ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਬਡਸ ਕੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 9,999 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਈਅਰਬਡਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ AI-ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ 55dB ANC (ਐਕਟਿਵ ਨੌਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਨੌਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
Realme Air 8
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਈਅਰਬੱਡਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਈਅਰਬੱਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ Realme Air 8 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 5,299 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3,499 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਈਅਰਬਡਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 58-ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਲੇਟਾਈਮ ਅਤੇ 55dB ANC ਸਪੋਰਟ, ਜਾਂ ਐਕਟਿਵ ਨੌਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ।
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