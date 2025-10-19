ETV Bharat / technology

ਆਈਕੋਨਿਕ F40 ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰ Ferrari SC40 ਪੇਸ਼

ਫੇਰਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਨਵੀਂ 296 GTB-ਅਧਾਰਤ ਫੇਰਾਰੀ SC40 ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

FERRARI SC40
ਆਈਕੋਨਿਕ F40 ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰ Ferrari SC40 ਪੇਸ਼ (Ferrari)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 19, 2025 at 6:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੁਪਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫੇਰਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਨਵੀਂ ਫੇਰਾਰੀ SC40 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 296 GTB 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਆਈਕਾਨਿਕ ਫੇਰਾਰੀ F40 ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

Ferrari SC40 unveiled
ਫੇਰਾਰੀ SC40 (Ferrari)

ਫੇਰਾਰੀ SC40 ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ 296 ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਗਾਕਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪਿਛਲਾ ਵਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪਾਸੇ SC40 ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਈਕਾਨਿਕ ਸੁਪਰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Ferrari SC40 unveiled
ਫੇਰਾਰੀ SC40 (Ferrari)


ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਫੇਰਾਰੀ SC40 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਰਗਾਕਾਰ ਬੰਪਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ F40 ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਪਰ ਦਾ ਮੁੜ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੈੱਡਲੈਂਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਗਾਕਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ 296 ਦੇ ਫਲੈਂਕਿੰਗ ਵੈਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

Ferrari SC40 unveiled
ਫੇਰਾਰੀ SC40 (Ferrari)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੈੱਡਲੈਂਪਸ ਅਤੇ ਵੈਂਟਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਰਗਾਕਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ, ਨਵੀਂ SC40 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਡੀਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾੜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਲੈਕ-ਆਊਟ ਸਾਈਡ ਇਨਟੇਕਸ, ਅਤੇ F40 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲੈਮਸ਼ੈਲ ਇੰਜਣ ਕਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Ferrari SC40 unveiled
ਫੇਰਾਰੀ SC40 (Ferrari)

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਿਕਸਡ ਰੀਅਰ ਵਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਥੰਮ੍ਹ 'ਤੇ SC40 ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਚਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੁਣ ਹੀਟ ਵੈਂਟਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲਾ ਬੰਪਰ 296 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

Ferrari SC40 unveiled
ਫੇਰਾਰੀ SC40 (Ferrari)

ਫੇਰਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਰਬਨ-ਕੇਵਲਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ F40 ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ, ਫੁੱਟਵੈੱਲ, ਸੀਟ ਬੈਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਮੈਟ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

Ferrari SC40 unveiled
ਫੇਰਾਰੀ SC40 (Ferrari)

ਜਦੋਂ ਕਿ F40 ਨੇ ਇੱਕ ਟਵਿਨ-ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ ਮਿਡ-ਮਾਊਂਟੇਡ V8 ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਫੇਰਾਰੀ SC40 ਸਟੈਂਡਰਡ 296 ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਨਿੰਗ ਗੇਅਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਵਿਨ-ਟਰਬੋ ਮਿਡ-ਮਾਊਂਟੇਡ V6 ਇੰਜਣ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਟਅੱਪ 819 bhp ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 330 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਅਤੇ 0-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਿਰਫ਼ 2.9 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 296 GTB ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

TAGGED:

ਆਈਕੋਨਿਕ F40
ਫੇਰਾਰੀ SC40
ਆਈਕਾਨਿਕ ਫੇਰਾਰੀ
TRIBUTE TO ICONIC F40
FERRARI SC40

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਓ ਇਹ ਪੱਤਾ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ!

Meesho ਦਾ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਦਾ IPO ਲਾਂਚ ਤਿਆਰ, SEBI ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ

Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਾਣੋ S26 Ultra ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਸ

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਿਠਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.