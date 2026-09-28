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Anthropic ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! Pentagon ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Anthropic ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

PENTAGON VS ANTHROPIC
PENTAGON VS ANTHROPIC (AP Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 28, 2026 at 4:22 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Pentagon ਦੇ ਨਾਲ Anthropic ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Anthropic ਦੀ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਉਸਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Pentagon ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ Anthropic ਦੇ Claude ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਟ ਲਈ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 2-1 ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਨ ਪਾਰਨੇਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ DC ਸਰਕਿਟ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ Anthropic 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

Anthropic ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾਰੀਓ ਅਮੋਡੇਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਡ੍ਰੋਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ Pentagon ਨੇ ਏਆਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਹ ਕੇਸ Pentagon ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ Anthropic ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Pentagon ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਅਧਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ Anthropic ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ Claude ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Anthropic ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਜੱਜ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਜੀ. ਕੈਟਸਾਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ Anthropic, Claude ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਮਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਟਸਾਸ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨਿਓਮੀ ਰਾਓ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਜੱਜ ਕੈਰਨ ਲੈਕਰਾਫਟ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਐਚ.ਡਬਲਯੂ. ਬੁਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ Anthropic, Claude 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ Anthropic ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ Anthropic ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Anthropic ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Anthropic ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਤਰਾਜ਼ ਨਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਖਤਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ Anthropic ਵੱਲੋ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ Claude ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ Anthropic ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ Anthropic ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

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TAGGED:

PENTAGON VS ANTHROPIC
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