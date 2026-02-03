Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਹੋਏ ਲੀਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Published : February 3, 2026 at 12:53 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ Samsung Galaxy S26 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦਾ ਏਆਈ ਪਾਵਰਡ ਸਕੈਮ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ AssembleDebug ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਂਡਰਾਈਡ CallCore ਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਡ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੈਮ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਡ ਵਿੱਚ com.google.android.apps.callcore.SUPPORTED ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ Samsung Galaxy S26 Ultra ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ ਅਤੇ Samsung Galaxy S26 Ultra ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦਾ ਏਆਈ ਸਕੈਮ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਸਕੈਮ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ?
ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਕੈਮ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਆਨ-ਡਿਵਾਈਸ ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਸਕੈਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਅਲਰਟ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪਾਪ-ਅੱਪ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ ਵਾਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਜੇਕਰ Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨ-ਪਿਕਸਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦਾ ਸਕੈਮ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Samsung Galaxy S26 ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Geekbench 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। SM-S942N ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੋਨ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਬਲੌਗਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਇਨ-ਹਾਊਸ Exynos 2600 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10-ਕੋਰ CPU ਅਤੇ 3.80GHz ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੋਰ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੇ Geekbench 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਕੋਰ ਵਿੱਚ 3,315 ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਕੋਰ ਵਿੱਚ 11,310 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 12GB ਰੈਮ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ 16 ਆਊਟ ਆਫ਼ ਦ ਬਾਕਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ Exynos 2600 ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 6.3 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 2,600nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, 12MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਅਤੇ 10MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ 3x ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 4,300mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 25ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
