ਭਾਰਤੀ ਗੇਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਨਵੀਂ Mercedes, ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ Mercedes-AMG G63 SUV ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ।

ARSHDEEP SINGH BUYS NEW CAR
ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ (Instagram)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2025 at 1:06 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Mercedes-AMG G63 SUV ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ। Mercedes-AMG G63 SUV, ਜਿਸਨੂੰ 'ਜੀ-ਵੈਗਨ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 3.59 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਪਕਰਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼ੁਕਰ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Mercedes-AMG G63 SUV ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ AMG ਕਰਾਸ-ਸਪੋਕ 22-ਇੰਚ ਜਾਅਲੀ ਪਹੀਏ ਅਤੇ MANUFAKTUR ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਪਹੋਲਸਟ੍ਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।

Mercedes-AMG G63 SUV ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?

Mercedes-AMG G63 SUV ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਾਕਸੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਗੋਲ ਐਲਈਡੀ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ-ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਸਪੇਅਰ ਵ੍ਹੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਯੂਵੀ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਏਐਮਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਛੋਹਾਂ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੋ 12.3-ਇੰਚ ਡਿਸਪਲੇ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋ, 18-ਸਪੀਕਰ, 760-ਵਾਟ ਬਰਮੇਸਟਰ ਸਰਾਊਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ-ਸਪੋਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ AMG ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

Mercedes-AMG G63 SUV ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਇਹ ਐਸਯੂਵੀ 4.0-ਲੀਟਰ ਟਵਿਨ-ਟਰਬੋ ਵੀ8 ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਜੋ 48V ਮਾਈਲਡ-ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਸੈੱਟਅੱਪ 585 ਬੀਐਚਪੀ ਅਤੇ 850 ਐਨਐਮ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧੂ 22 ਬੀਐਚਪੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰ 9-ਸਪੀਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 4MATIC ਆਲ-ਵ੍ਹੀਲ ਡਰਾਈਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ SUV ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 4.4 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 0-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

